Ignazio La Russa ha avuto un ruolo determinante nelle dimissioni di Daniela Santanchè dalla carica di ministra per il Turismo. La conversazione tra i due si è svolta in modo riservato prima che la ministra annunciase ufficialmente le proprie dimissioni. La relazione tra i due si basa su un’amicizia che dura da circa trent’anni.

Ignazio La Russa ha svolto un ruolo chiave nelle dimissioni di Daniela Santanchè dal ruolo di ministra per il Turismo, in virtù dell’amicizia trentennale che li lega (e che forse in queste ore è stata messa a dura prova). Il presidente del Senato avrebbe offerto a Santanchè la via d’uscita più accettabile dalla situazione, facendole sottolineare nell’ ormai celebre lettera di dimissioni le differenze dal caso Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia, che avrebbe intrattenuto rapporti economici con il prestanome di un clan, è stato il primo a fare un passo indietro lunedì scorso. E, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, avrebbe chiesto con forza un allontanamento di Santanchè assieme al suo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ignazio La Russa e quel particolare clamoroso prima delle dimissioni di Santanchè: cosa le ha detto per convincerla

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