Il Comune di Pietrelcina ha ammesso che la vendita dell’ex incubatore di impresa nella zona industriale è stata decisa principalmente per far fronte a un’emergenza di bilancio. Con la Determinazione n. 309 del 22 maggio 2026, si conferma che questa vendita è stata adottata come soluzione per far fronte a una criticità finanziaria. La decisione è stata formalizzata attraverso questo atto ufficiale, che chiarisce la motivazione economica dietro alla scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Con la Determinazione n. 309 del 22 maggio 2026, relativa alla vendita dell’ex incubatore di impresa nella zona industriale di Pietrelcina, la maschera è caduta definitivamente. Non si tratta di valorizzazione del patrimonio, non si tratta di strategie di sviluppo: la vendita dell’incubatore d’impresa è un’operazione di pura emergenza finanziaria”. A dichiararlo è Alessio Scocca, Consigliere comunale Capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale a Pietrelcina. “ Purtroppo – continua Scocca – si legge finalmente in un documento ufficiale, nero su bianco, che la vendita dell’immobile è dettata dalla necessità di ‘contabilizzare i proventi’ per sopperire alla ‘attuale situazione economico-finanziaria dell’Ente’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, Scocca: “Il Comune ammette che la vendita dell’incubatore è solo un’emergenza di bilancio”

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