A Pietrelcina si è acceso un confronto tra un rappresentante dell’amministrazione comunale e un altro soggetto sulla questione della definizione agevolata delle entrate comunali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. La discussione si è protratta per alcuni minuti, con scambi di opinioni che hanno coinvolto le parti coinvolte nel dibattito. La vicenda riguarda le modalità di applicazione delle norme fiscali approvate di recente.

Tempo di lettura: 2 minuti È ancora botta e risposta politico a Pietrelcina sulla definizione agevolata delle entrate comunali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Dopo l’intervento del sindaco, replica sulla questione il capogruppo di minoranza del gruppo Avanti Pietrelcina, Alessio Ermenegildo Scocca. “Alcuni amministratori – afferma Scocca – sembrano vivere in una realtà parallela. Cinque anni fa facevano i professori in campagna elettorale, raccontando un Comune senza problemi, eppure oggi sappiamo com’è andata: un bilancio che si è rivelato un colabrodo e che ancora pesa sulle tasche dei cittadini. Eppure si continua con lo stesso schema, con lezioncine e tecnicismi per spostare il discorso e confondere chi legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, botta e risposta con il sindaco: Scocca all’attacco

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