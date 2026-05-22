Pietrelcina Scocca | Sulla vendita dell’ex incubatore decidano i cittadini

In un'assemblea cittadina, il capogruppo di minoranza ha proposto di coinvolgere i residenti nella decisione sulla vendita dell'ex incubatore. La proposta prevede una consultazione pubblica prima di procedere con qualsiasi accordo, lasciando ai cittadini la possibilità di esprimersi sulla questione. La proposta arriva dopo diverse discussioni sulla destinazione dell’immobile, che attira l’attenzione di più parti interessate. Al momento, non sono state prese decisioni definitive e si attende una risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

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“Constatiamo – prosegue Scocca – come la vendita degli immobili non si fermi, perché la necessità di fare cassa è ormai una costante. Gli strumenti ci sono, che sia una consultazione o un referendum, le modalità si possono concordare. Da parte nostra – conclude – piena disponibilità a un percorso pubblico sulle scelte di dismissione patrimoniale, perché il patrimonio comunale non può essere ridotto a una mera operazione contabile, ma deve restare una responsabilità condivisa. L’ultima parola deve essere dei cittadini”. Comunicato Stampa Al centro dell’incontro il rafforzamento del partito sui territori, la crescita della rete. Comunicato Stampa Il consigliere regionale di Forza Italia chiede il potenziamento dei collegamenti per studenti,. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pietrelcina, Scocca: “Sulla vendita dell’ex incubatore decidano i cittadini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scintille in Consiglio a Pietrelcina, Scocca: “Per i cittadini sembra un fine pena mai”Tempo di lettura: 3 minuti Il capogruppo di minoranza, Alessio Scocca, interviene a margine del Consiglio comunale di Pietrelcina del 30 marzo, nel... Pietrelcina, Scocca: “La Giunta cede su rottamazione, vittoria dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiÈ sulla definizione agevolata delle cartelle che si riaccende il confronto politico a Pietrelcina.