Una madre ha avviato una raccolta fondi online per chiedere giustizia dopo che il suo figlio è stato ucciso con 23 coltellate. La richiesta invita a sostenere la famiglia e a cercare risposte sul delitto. La notizia riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto la vittima e ha portato alla mobilitazione di solidarietà pubblica. La campagna di raccolta fondi è stata condivisa sui social e ha attirato l'attenzione di molte persone.

Ucciso con 23 coltellate. "Aiutami ad avere giustizia". È l’appello comparso nelle ultime ore sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, dove Laura Gentilucci, madre di Pierpaolo Panzieri, il 27enne pesarese assassinato nella notte del 20 febbraio 2023, ha deciso di aprire una colletta pubblica per sostenere le spese legali legate al processo d’appello. Nel giro di un paio di giorni la campagna ha iniziato a raccogliere decine di donazioni. Sono stati raccolti 2.995 euro su 4,5 mila euro indicato come obiettivo. "Ci sono persone che hanno donato anche in forma anonima. Per noi è un segnale fortissimo di vicinanza e affetto. Evidentemente la storia di Pier ha toccato tante persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pierpaolo, la tragedia e la solidarietà. La mamma lancia una raccolta fondi: "Giustizia a lui e alla famiglia"

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