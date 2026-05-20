Trasferte troppo costose l' Azzanese Softball lancia una raccolta fondi per inseguire la Serie A
L'Azzanese Softball ha avviato una raccolta fondi per finanziare le trasferte necessarie al raggiungimento della Serie A. La squadra conta quarant’anni di attività, caratterizzati da impegno e sacrifici che hanno portato a una crescita costante nel tempo. Per poter competere a livello nazionale, la società si trova ora a dover affrontare costi elevati legati agli spostamenti. La decisione di chiedere aiuto alla comunità nasce dall’esigenza di sostenere questa fase cruciale.
Quarant’anni di storia non arrivano per caso: sono il frutto di impegno, sacrifici e di una crescita costruita nel tempo, con obiettivi chiari, l'ambizione e la capacità di sostenere il salto fino alle categorie nazionali. È il caso di Azzanese Softball, impegnata nel campionato di Serie A2 ma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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