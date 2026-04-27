Perdono il papà in una tragedia | raccolta fondi di solidarietà per una famiglia

Da chietitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile scorso, una famiglia del Chietino ha subito una perdita improvvisa quando un uomo ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A14 a Ortona. La notizia ha suscitato solidarietà nella comunità, che ha avviato una raccolta fondi per sostenere i familiari colpiti da questa perdita improvvisa. La tragedia ha lasciato molti con il desiderio di aiutare in questo momento difficile.

Il 9 aprile scorso una famiglia del Chietino è stata colpita da una tragedia immensa e improvvisa: un papà ha perso la vita in circostanze tragiche, sull’autostrada A14 a Ortona. Da allora, una moglie con i figli di 15 e 12 anni e un bimbo di appena 8 mesi affrontano un dolore immenso, unito.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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