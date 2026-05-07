Nelle valli alpine del Piemonte sono caduti i primi fiocchi di neve in fondovalle, con temperature che si mantengono basse e condizioni di pioggia nella regione. La neve si è posata a quote inferiori ai 2.000 metri, mentre nel corso delle ore serali il meteo dovrebbe subire un cambiamento, con una tregua delle precipitazioni prevista dopo le pioggia intense di oggi. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime ore.

? Cosa scoprirai Dove sono caduti i primi fiocchi di neve in fondovalle?. Come cambierà il meteo nelle ore serali dopo la tregua?. Quali zone rischiano nuovi temporali dopo l'attenuazione dei rovesci?. Perché la neve è scesa fin sotto i 2.000 metri oggi?.? In Breve Neve registrata a 1.800 metri al Pian della Mussa e nel fondovalle di Balme.. Pioggia intensa concentrata nell'angolo sud-orientale dell'area alessandrina durante il 07 maggio.. Nuova instabilità e temporali previsti in Alto Piemonte dalla serata di giovedì.. Necessità di monitoraggio stradale tra Torino e il comparto Verbano-Cusio-Ossola.. Rovesci violenti colpiscono il Piemonte tra le Alpi e l’Alessandrino in questo giovedì 07 maggio, portando la neve sotto i 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte sotto la pioggia: neve sotto i 2.000 metri nelle valli alpine

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