Temporali in arrivo e temperature in calo a Como cambia tutto | quando sarà il picco con 47 mm di pioggia

Un fronte di temporali si avvicina sulla zona e le temperature stanno iniziando a scendere, segnando la fine di un periodo di tempo stabile e caldo. Dopo giornate con clima quasi estivo, le previsioni indicano un aumento dell’instabilità, con piogge che potrebbero accumulare fino a 47 millimetri di precipitazione nel corso delle prossime ore. La situazione meteorologica si sta evolvendo rapidamente, portando a un cambiamento delle condizioni sul territorio.

L’anticipo d’estate ha le ore contate anche sul Lago di Como. Dopo giornate miti e temperature quasi da giugno, il meteo cambia passo e riporta instabilità, piogge e un calo sensibile dei valori.La giornata di domenica 3 maggio è stata ancora gradevole, con cieli velati ma temperature che hanno.🔗 Leggi su Quicomo.it

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