Due sub sono deceduti alle Maldive, dopo essere stati trovati all’interno di grotte sottomarine. Secondo un esperto, le vittime si trovavano nelle acque per esplorare le barriere coralline e non per visitare le grotte, e la causa potrebbe essere legata all’effetto Venturi, che ha provocato un soffocamento. Una nuova ipotesi suggerisce che la loro esperienza abbia evitato errori di immersione, rendendo improbabile che si siano avventurati senza le conoscenze necessarie.

Una nuova ipotesi: i sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione di cui erano perfettamente al corrente vista la loro alta preparazione: hanno fatto un sopralluogo visivo per una futura esplorazione e sono invece stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo caratterizzato da entrata e uscita: un «effetto Venturi» ai -50 metri. E' questa, in sintesi, l'ipotesi, formulata in una conversazione con l'Adnkronos, del presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, i sub «risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotte

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«Risucchiati da un effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotte

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Da quanto ho capito pare che i Sub italiani morti alle Maldive siano stati viti e del così detto effetto Venturi che li ha risucchiati nella grotta contro il loro volere e da lì non sono più riusciti ad uscire. x.com

Maldive, spunta un'ipotesi nuova: Sub risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi reddit

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