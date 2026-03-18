Mottola torna il Concerto della Passione | musica e devozione nella Chiesa del Carmine

A Mottola, la Confraternita del Carmine e Purgatorio ha annunciato il ritorno del Concerto della Passione, previsto per domenica 22 marzo alle ore 20 nella Chiesa del Carmine. L’evento vede coinvolti musicisti locali che si esibiranno davanti ai presenti, offrendo un momento di musica e devozione in vista dei Riti della Settimana Santa. La serata è aperta a tutta la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Con l’avvicinarsi dei Riti della Settimana Santa, la Confraternita del Carmine e Purgatorio di Mottola organizza per domenica 22 marzo alle ore 20.00, presso la Chiesa del Carmine, il tradizionale Concerto della Passione, giunto quest’anno alla sua XXXIX edizione. L’appuntamento, ormai punto di riferimento della Settimana di Passione mottolese, offrirà al pubblico un percorso musicale di intensa suggestione, attraverso le marce funebri della tradizione ionica, capaci di intrecciare memoria, spiritualità e identità culturale del territorio. Il concerto rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio musicale legato ai riti della Settimana Santa, custodito e tramandato nel tempo dalle realtà artistiche locali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Mottola, torna il Concerto della Passione: musica e devozione nella Chiesa del Carmine Articoli correlati Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La... Madonna del Carmine: restauro e ritorno alla devozioneIl simulacro della Madonna del Carmine ha riacquistato il suo antico splendore nella città di Catanzaro, tornando alla venerazione dei fedeli dopo un...