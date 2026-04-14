Fegato grasso nuovo studio su The Lancet | fino a 1,8 miliardi di casi nel mondo entro il 2050

Uno studio pubblicato su The Lancet Gastroenterology & Hepatology prevede che entro il 2050 il numero di persone affette da fegato grasso potrebbe aumentare da circa 1,3 miliardi a 1,8 miliardi a livello globale. La condizione, nota come steatosi epatica non alcolica, è collegata a fattori di rischio come obesità e diabete di tipo 2. L’analisi si basa su dati riguardanti le tendenze di salute in diverse regioni del mondo.

Un’analisi globale pubblicata su The Lancet Gastroenterology & Hepatology stima un aumento dei casi di fegato grasso (steatosi epatica non alcolica): dai circa 1,3 miliardi a 1,8 miliardi entro il 2050, legato a fattori di rischio metabolici come obesità e diabete di tipo 2.🔗 Leggi su Fanpage.it

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