Un uomo condannato a 30 anni di carcere in via definitiva per la morte di una persona avvenuta durante un viaggio su un'imbarcazione. La sentenza riguarda un presunto ruolo da scafista in un episodio di attraversamento irregolare del mare. La condanna è stata emessa dopo il processo e la conferma in via definitiva, senza ulteriori possibilità di appello. La vicenda ha attirato l'attenzione anche in ambito internazionale, ricevendo attenzione dai media.

Il premio letterario internazionale Tiziano Terzani, per il 2026, è stato consegnato ad Alaa Faraj Abdelkarim per il libro Perché ero ragazzo (Sellerio) di Francersca Galici – Come fa notare ilperbenista, sito web di informazione che si definisce “testata senza bavaglio”, Alaa Faraj è stato condannato a trent’anni di carcere in via definitiva perché ritenuto uno dei responsabili della morte per asfissia di 49 persone, nel 2015, a bordo di un barcone diretto in Italia. Per la giustizia lui era uno degli “scafisti” di quel barcone: “Concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione“. Si è sempre difeso, ha sempre professato la sua innocenza e alla fine del 2025 ha ottenuto la grazia parziale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha scontato oltre undici anni di pena residua.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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