Piazza di Siena l' Italia apre la Coppa delle Nazioni

La prima giornata di gare a Piazza di Siena parla italiano. Fatta eccezione per quella di apertura in cui è risuonato l'inno irlandese (Denis Lynch si è aggiudicato il premio Safe Riding che ha visto al via ben 53 binomi, terzo Lorenzo De Luca e quarta Francesca Ciriesi), successo per Emilio Bicocchi, il cavaliere toscano di Follonica in sella alla giovane Hemerald d'Argonne, nel premio presented by MAG, e doppietta azzurra nella gara a tempo presented by Range Rover con Riccardo Pisani che ha vinto davanti a Giulia Martinengo Marquez. Quest'ultima oggi sarà impegnata col team nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo composto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Un momento sospeso prima della magia. Sopra le chiome di Villa Borghese, Piazza di Siena prende vita come un dipinto in movimento. Un luogo dove il verde abbraccia l’eleganza, e dove ogni istante sembra diventare parte di qualcosa di eterno. Un respi x.com

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