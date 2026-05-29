Piazza di Siena l' Italia apre la Coppa delle Nazioni

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima giornata di gare a Piazza di Siena vede l’Italia protagonista, con tutte le prove in cui sono impegnati i rappresentanti del paese. L’unica eccezione riguarda la gara di apertura, che si svolge con partecipanti di altri paesi. Le competizioni si svolgono nel rispetto del calendario stabilito, senza variazioni di programma. Nessun incidente o problema tecnico è stato segnalato durante le prime fasi delle gare. La manifestazione prosegue con le prossime prove in programma nel rispetto delle norme di sicurezza.

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La prima giornata di gare a Piazza di Siena parla italiano. Fatta eccezione per quella di apertura in cui è risuonato l'inno irlandese (Denis Lynch si è aggiudicato il premio Safe Riding che ha visto al via ben 53 binomi, terzo Lorenzo De Luca e quarta Francesca Ciriesi), successo per Emilio Bicocchi, il cavaliere toscano di Follonica in sella alla giovane Hemerald d'Argonne, nel premio presented by MAG, e doppietta azzurra nella gara a tempo presented by Range Rover con Riccardo Pisani che ha vinto davanti a Giulia Martinengo Marquez. Quest'ultima oggi sarà impegnata col team nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo composto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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