L’Italia parteciperà alla Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026, una competizione di salto ostacoli in programma venerdì 29 maggio nella cornice di Villa Borghese a Roma. La squadra sarà guidata da due cavalieri, uno dei quali è già noto per le sue prestazioni di rilievo. La manifestazione, che coinvolge più nazioni, si svolge nell’ambito del tradizionale concorso equestre.

L’Italia è pronta a lanciare la sfida agli altri team in vista della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che farà parte – venerdì 29 maggio – in occasione del Piazza di Siena 2026, concorso equestre di salto ostacoli che si tiene nella straordinaria cornice di Villa Borghese a Roma. Nella giornata di presentazione dell’evento, lo staff tecnico azzurro ha ufficializzato la line up che proverà a far del suo meglio. Un quartetto di assoluto valore composto da elementi del calibro di Piergiorgio Bucci, cavaliere di comprovata esperienza (era nell’Italia che nel 2017 vinse il contest) e capace di vincere di recente a Città del Messico nel Global...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Bucci e Camilli guideranno l’Italia nella Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026

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