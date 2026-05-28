Equitazione | Piazza di Siena 2026 Italia col Numero 1 per la Coppa delle Nazioni
Piazza di Siena 2026 si svolgerà con l’Italia che si conferma come favorita per la vittoria nella Coppa delle Nazioni. La competizione, già avviata, si terrà nella storica sede di Villa Borghese. La manifestazione vedrà partecipanti internazionali e si concentra sul prestigio dell’evento e sulla tradizione equestre italiana. La competizione si svolgerà nel rispetto delle normative sportive e di sicurezza vigenti. La data ufficiale e i dettagli del programma saranno comunicati prossimamente.
Lo “Start” del Piazza di Siena 2026 è già stato messo a referto, eppure nella cornice di Villa Borghese sul campo di gara capitolino cresce e non poco l’attesa per una delle due competizioni che catturerà l’attenzione di t utti gli appassionati di salto ostacoli: la Coppa delle Nazioni, in programma nel pomeriggio di venerdì 29 maggio. Appuntamento precedente al contest quello del sorteggio dell’ordine di uscita delle squadre sull’Ovale romano, che vede i team capire in quali condizioni andranno a misurarsi con il percorso. All’Italia è toccato il numero 1: gli azzurri, nelle tornate di competizione, saranno sempre i primi a inaugurare i nuovi giri di score. 🔗 Leggi su Oasport.it
EQUITAZIONBUONCOMPLEANNO!MASIAMOSOLO93°EDIZIONE2026 27-31/05PIAZZA DISIENA00ANNICSIOCONFERENZASTAMPA
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