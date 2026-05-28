Equitazione | Piazza di Siena 2026 Italia col Numero 1 per la Coppa delle Nazioni

Notizia in breve

Piazza di Siena 2026 si svolgerà con l’Italia che si conferma come favorita per la vittoria nella Coppa delle Nazioni. La competizione, già avviata, si terrà nella storica sede di Villa Borghese. La manifestazione vedrà partecipanti internazionali e si concentra sul prestigio dell’evento e sulla tradizione equestre italiana. La competizione si svolgerà nel rispetto delle normative sportive e di sicurezza vigenti. La data ufficiale e i dettagli del programma saranno comunicati prossimamente.