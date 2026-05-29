Piazza di Siena | la Coppa delle Nazioni al Messico 78 anni dopo L' Italia chiude quarta

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Coppa delle Nazioni, disputata a Piazza di Siena, è stata vinta dal Messico dopo 78 anni. L’Italia, che ha concluso al quarto posto, è stata eliminata al barrage dalla Germania, nel centenario della competizione. La squadra azzurra si è attestata vicina al podio, ma non è riuscita a salire sul podio finale. La gara si è conclusa con la vittoria del team messicano, che ha prevalso sugli avversari nelle fasi decisive.

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Per la seconda volta, dopo il 1948, è il Messico a vincere la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Nel centenario del concorso romano i messicani hanno battuto la Germania. Il quartetto centroamericano ha chiuso con appena 4 penalità un percorso dove nessuna delle 10 nazioni partecipanti è riuscita a fare un doppio percorso netto. Prestazione superlativa quella di Carlos Hank Guerreiro, in sella a H5 Shaq Attack, e Fernando Martinez Sommer su Joep, entrambi con un doppio zero. A completare il quartetto vincente Andres Azcarraga su Contendros 2 (0-12) e Patricio Pasquel in sella a Chakkalou PS, che ha regalato la Coppa ai messicani dopo il turno di barrage, grazie al suo percorso netto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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