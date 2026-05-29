Piazza di Siena | la Coppa delle Nazioni al Messico 78 anni dopo L' Italia chiude quarta

Notizia in breve

La Coppa delle Nazioni, disputata a Piazza di Siena, è stata vinta dal Messico dopo 78 anni. L’Italia, che ha concluso al quarto posto, è stata eliminata al barrage dalla Germania, nel centenario della competizione. La squadra azzurra si è attestata vicina al podio, ma non è riuscita a salire sul podio finale. La gara si è conclusa con la vittoria del team messicano, che ha prevalso sugli avversari nelle fasi decisive.