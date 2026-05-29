Piazza di Siena 2026 l’Italia si ferma ai piedi del podio nella Coppa delle Nazioni Successo del Messico al jump-off
A Villa Borghese si svolge la manifestazione equestre di Piazza di Siena 2026. Nella Coppa delle Nazioni, l’Italia si è piazzata al quarto posto. La vittoria è andata al Messico, che ha prevalso al jump-off sulla Germania. La gara si inserisce tra le prove dello CSIO di Roma 2026. È il secondo successo assoluto del Messico in questa competizione, a 78 anni dalla prima vittoria.
A Villa Borghese prosegue la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: la Coppa delle Nazioni vede l’ Italia chiudere al quarto posto nella gara vinta dal Messico, al secondo successo assoluto a 78 anni dalla prima volta, al jump-off sulla Germania. Terza la Gran Bretagna. La Germania di Christian Ahlmann, Sophie Hinner, Jörne Sprehe e Richard Vogel ed il Messico di Carlos Hank Guerreiro, Patricio Pasquel, Andres Azcarraga e Fernando Martinez Sommer chiudono appaiate in testa con 4 penalità al termine della seconda manche e vanno dunque al jump-off. Il tedesco Richard Vogel su Gangster Montdesir chiude con 4 penalità in 39. 🔗 Leggi su Oasport.it
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