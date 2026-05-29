Piazza di Siena 2026 l’Italia si ferma ai piedi del podio nella Coppa delle Nazioni Successo del Messico al jump-off

Notizia in breve

A Villa Borghese si svolge la manifestazione equestre di Piazza di Siena 2026. Nella Coppa delle Nazioni, l’Italia si è piazzata al quarto posto. La vittoria è andata al Messico, che ha prevalso al jump-off sulla Germania. La gara si inserisce tra le prove dello CSIO di Roma 2026. È il secondo successo assoluto del Messico in questa competizione, a 78 anni dalla prima vittoria.