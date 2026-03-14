Oggi alle 17.40 italiane si disputa Galles-Italia, ultima partita degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 di rugby. La sfida si svolge al Principality Stadium di Cardiff e vede in campo la squadra italiana guidata dal CT Gonzalo Quesada. Dopo aver ottenuto una storica vittoria sull’Inghilterra, gli azzurri affrontano i padroni di casa nel match conclusivo del torneo.

Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, si concluderà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, il percorso degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa del Galles, nella sfida che si giocherà al Principality Stadium di Cardiff. In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che opera solo tre cambi rispetto alla formazione iniziale schierata a Roma contro l’Inghilterra: saranno titolari Federico Ruzza, Muhamed Hasa ed Alessandro Fusco. Il Galles, invece, conferma lo stesso XV sceso in campo in Irlanda. Per il match della quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Galles-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, formazioni, streaming

Articoli correlati

Dove vedere in tv Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingAppuntamento questo weekend per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Galles.

Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l’Italia ha battuto per la prima volta nella storia l’Inghilterra...

Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026

Tutto quello che riguarda Galles Italia oggi in tv Sei Nazioni...

Temi più discussi: Italrugby, il XV per la sfida al Galles; Galles - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Rugby, Italia Galles al Sei Nazioni 2026: le formazioni; Sei Nazioni: Italia, ora il Galles per la storia. Quesada: Ormai abituati a gestire questa pressione.

Dove vedere in tv Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingAppuntamento questo weekend per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Galles. Al Millennium Stadium di ... oasport.it

Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l'Italia ha battuto per la prima volta nella storia l'Inghilterra nel ... oasport.it

Sapete per caso se in qualche locale domani pomeriggio trasmettono Galles Italia del 6 nazioni di rugby Grazie - facebook.com facebook

Sei Nazioni di rugby, in Galles l’ultima partita dell’Italia: “Sfruttiamo questo momento magico” x.com