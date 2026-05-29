LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | jump off per la vittoria! Azzurri ai piedi del podio

Notizia in breve

Durante la competizione di Piazza di Siena 2026, si è svolto un jump off per decidere il vincitore della Coppa delle Nazioni. Dopo la seconda manche, la classifica vede gli azzurri vicini al podio, ma non ancora al primo posto. La vittoria finale sarà determinata in questa fase decisiva, che si sta svolgendo in diretta. La gara è ancora in corso e la classifica si aggiorna in tempo reale.