LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | jump off per la vittoria! Azzurri ai piedi del podio

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la competizione di Piazza di Siena 2026, si è svolto un jump off per decidere il vincitore della Coppa delle Nazioni. Dopo la seconda manche, la classifica vede gli azzurri vicini al podio, ma non ancora al primo posto. La vittoria finale sarà determinata in questa fase decisiva, che si sta svolgendo in diretta. La gara è ancora in corso e la classifica si aggiorna in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51: Questa la classifica dopo la seconda manche. La vittoria della Coppa delle Nazioni verrà assegnata al jumpo off. 1 Germania 4 213.89 1 Messico 4 216.55 3 Gran Bretagna 8 215.70 4 Italia 12 209.42 5 Belgio 16 211.36 6 Brasile 16 212.20 7 Stati Uniti d’America 20 212.05 8 Irlanda 28 216.40 17.49: PERCORSO NETTO!! Non sbaglia il messicano 17.48: È il momento della verità, tocca a F.Martinez Sommer. Con lo zero  si va allo spareggio, con 4 la Coppa va alla Germania. Con 8 l’Italia sarebbe a podio. 17.46: O’Connor commette 8 penalità in 73.70. L’Irlanda chiude con 28 e 218.40 17.45: Tocca ora a Cian O’Connor. 🔗 Leggi su Oasport.it

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