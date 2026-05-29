In consiglio comunale si discute ancora del piano di opere pubbliche e della vendita di immobili comunali. La consigliera ha chiesto spiegazioni sui progetti previsti, ma non è stata fornita una risposta chiara. La discussione si è protratta senza raggiungere un accordo definitivo. La questione riguarda specificamente le modalità di vendita e i dettagli dei progetti di riqualificazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante la seduta.

Ancora bagarre in consiglio comunale sulla vendita dei beni immobiliari del Comune. La consigliera di minoranza Priscilla Schiano, nel commentare le variazioni al piano triennale delle opere pubbliche, ha fatto presente che "ci sono importi ambiziosi, come risorse acquisite tramite apporti di capitali privati per oltre 18 milioni di euro, a cosa si riferiscono? Un altro dato che risalta è la contrazione di mutui per oltre 14 milioni di euro, forse non c’è solo Iacovacci ma c’è altro? Sono contraria a determinate vendite di patrimonio, tranne nel caso in cui sia necessario. Sono contraria alla vendita del Pianetto e delle ex scuole di Porto Ercole, per la comunità sono risorse che hanno valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano opere pubbliche: "Spiegate i progetti"

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