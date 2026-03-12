Il consiglio comunale di Catania ha approvato una modifica al bilancio che permette di sbloccare 58 milioni di euro destinati a lavori pubblici triennali. La decisione riguarda l’intera somma disponibile e si riferisce a interventi pianificati nel prossimo triennio. La delibera è stata approvata con il voto favorevole dell’intera assemblea.

Il consiglio comunale di Catania ha dato il via libera a una variazione di bilancio che sblocca 58 milioni di euro per opere pubbliche triennali. L’approvazione, ottenuta con 18 voti favorevoli e un astenuto sotto la presidenza di Sebastiano Anastasi, attiva immediatamente i cantieri previsti nel piano 2026-2028. Le risorse provengono da fondi europei e regionali vincolati a progetti già in itinere o esecutivi. L’assessore alle Finanze Giuseppe Marletta e il direttore Fabio Finocchiaro hanno chiarito che l’intervento mira a riqualificare aree strategiche come la zona industriale, il centro storico e gli impianti sportivi. Si tratta di un piano di sviluppo che trasformerà la viabilità del distretto produttivo e valorizzerà il patrimonio culturale della città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 58 milioni sbloccati per opere pubbliche triennali

