opere pubbliche senza sprechi

L’amministrazione uscente ha annunciato la volontà di ricandidarsi, con l’obiettivo di proseguire le iniziative avviate negli ultimi undici anni. Il candidato ha sottolineato il forte legame con il territorio e la volontà di mantenere stabile il percorso intrapreso, soprattutto nel settore delle opere pubbliche. La campagna elettorale si concentra sulla continuità amministrativa e sulla volontà di portare avanti progetti già avviati, senza introdurre modifiche radicali alla gestione locale.

L’uscente Marco Fabiani, punta a dare continuità alla sua attività amministrativa. Perché ricandidarsi? "Il forte legame con Monteleone e la volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi undici anni di Amministrazione. In questi anni sono stati avviati numerosi progetti, ottenuti importanti finanziamenti, realizzate opere pubbliche strategiche per il futuro del paese. Portare a termine quanto già iniziato, evitando rallentamenti e dispersione di risorse. Quali i punti cardine? "Valorizzazione della cultura e del turismo attraverso eventi, festival, il rilancio del Parco dei Vulcanelli e nuovi progetti di accoglienza. Investimenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SOLDI PUBBLICI BRUCIATI!

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