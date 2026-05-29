piano casa proroghe nel mirino il comune si costituisce in giudizio

Il Comune si è costituito in giudizio contro le proroghe del Piano Casa, che sono attualmente sotto esame presso la Corte Costituzionale. La decisione riguarda la legittimità delle estensioni temporali e delle modifiche normative approvate di recente. La questione è al centro di un ricorso presentato da alcune associazioni e cittadini, che contestano la validità delle proroghe. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

Sul Piano Casa fiato sospeso in attesa che la Corte Costituzionale decida la legittimità delle ripetute proroghe - fino al dicembre 2023 - alla legge regionale che hanno consentito a Civitanova l’esplosione del cemento, ma intanto la giunta comunale si costituisce in giudizio davanti alla massima Corte, a cui il Tar ha rinviato gli atti del ricorso promosso da alcuni residenti del centro, assistiti dall’avvocato Stefano Filippetti, contro Comune e Regione Marche per bloccare il progetto di demolizione e di ricostruzione dell’ex hotel Acquamarina e fare spazio a un palazzo di sei piani. Le obiezioni di costituzionalità sono state accolte dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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