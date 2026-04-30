Piano casa da 10 miliardi | 100mila nuovi alloggi e il rent to buy

Il governo ha annunciato un piano da 10 miliardi di euro destinato alla costruzione di circa 100.000 nuovi alloggi nel prossimo decennio. Parte delle risorse sarà gestita da Invimit, che si occuperà di 3,6 miliardi per sostenere l’housing sociale e promuovere contratti di affitto con opzione di acquisto, noti come rent to buy. L’obiettivo è ampliare l’offerta residenziale attraverso investimenti pubblici e strumenti di agevolazione.

? Cosa sapere Il governo lancia piano da 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi in dieci anni.. Invimit gestirà 3,6 miliardi per housing sociale e nuovi canoni calmierati tramite rent to buy.. Il governo punta a mettere a disposizione 100mila nuovi alloggi tra edilizia popolare e soluzioni a canone calmierato nei prossimi dieci anni, attivando un piano finanziario da 10 miliardi di euro che attingerà anche ai capitali del settore privato. La strategia si articola su tre direttrici fondamentali per rispondere alla carenza abitativa. La prima azione riguarda l’edilizia residenziale popolare: entro dodici mesi dall’approvazione del decreto, l’obiettivo è il recupero di 60mila unità abitative attualmente inutilizzabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano casa da 10 miliardi: 100mila nuovi alloggi e il rent to buy Notizie correlate Piano casa, Salvini traccia i prossimi passi: 1,2 mld per recuperare 60mila alloggi e ‘rent to buy’Che fine ha fatto il Piano casa del governo? Il ministro Salvini annuncia in Aula 1 miliardo e 200 milioni di euro che verranno stanziati per... Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolare; In arrivo il Piano Casa Italia da 970 milioni di euro; Dalle case popolari alle semplificazioni, il Piano casa da 4 miliardi al traguardo; Sala: Per un piano casa concreto servono a Milano almeno tre miliardi. Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolareOggi in Consiglio dei ministri il governo varerà il Piano casa, che dovrebbe valere in tutto 4 miliardi: previsti 100mila nuovi alloggi in 10 anni a prezzi ... fanpage.it Approvati Piano Casa e taglio accise, Meloni: 10 miliardi per 100mila alloggi in 10 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle accise ... tg24.sky.it Tra gli obiettivi del Piano Casa c'è il recupero di 60 mila alloggi Erp. - facebook.com facebook Piano Casa: la conferenza stampa a Palazzo Chigi x.com