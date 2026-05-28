Piano casa del Governo Meloni 100mila alloggi in dieci anni | focus nel consiglio direttivo di Anci Marche

Notizia in breve

Nel consiglio direttivo di Anci Marche si è parlato del nuovo “Piano Casa” del governo, che prevede la realizzazione di 100mila alloggi in dieci anni. Le linee guida si concentrano sulla riqualificazione di case popolari esistenti, molte delle quali sono attualmente vuote o in cattive condizioni. Sono previste anche nuove costruzioni di edilizia popolare e interventi di manutenzione per accelerare il recupero degli immobili.