Piano casa del Governo Meloni 100mila alloggi in dieci anni | focus nel consiglio direttivo di Anci Marche
Nel consiglio direttivo di Anci Marche si è parlato del nuovo “Piano Casa” del governo, che prevede la realizzazione di 100mila alloggi in dieci anni. Le linee guida si concentrano sulla riqualificazione di case popolari esistenti, molte delle quali sono attualmente vuote o in cattive condizioni. Sono previste anche nuove costruzioni di edilizia popolare e interventi di manutenzione per accelerare il recupero degli immobili.
ANCONA - Le linee guida del nuovo “Piano Casa” del governo Meloni (DL n. 662026) puntano soprattutto a contrastare la crisi abitativa recuperando delle case popolari esistenti oggi inutilizzati o degradati, accelerando sulla manutenzione e prevedendo nuove costruzioni di edilizia popolare con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il Piano Casa di Giorgia Meloni punta a realizzare almeno 100mila nuovi alloggi in dieci anni!
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