Piacenza festino a base di chemsex finisce in dramma | arrestato un 50enne per la droga dell' amore

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Piacenza, un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver partecipato a un festino con l’uso di chemsex, coinvolgendo sostanze come MDPV, nota come “droga dell’amore”. Durante le indagini sono state denunciate altre due persone per spaccio di droga e sequestro di persona di una giovane donna. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha effettuato controlli nell’ambito dell’indagine.

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Un arresto e due deferimenti a Piacenza, dove un cinquantenne italiano è stato fermato per detenzione e spaccio di MDPV, nota come “droga dell’amore”, utilizzata per pratiche di chemsex. I tre uomini sono stati anche accusati di sequestro di persona ai danni di una giovane donna, che sarebbe stata costretta a rimanere chiusa in un’abitazione dopo aver assunto la sostanza. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto coinvolti personale della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P. e del Posto Fisso di Polizia. L’intervento è scattato dopo la segnalazione degli operatori sanitari del locale nosocomio, che hanno assistito una venticinquenne italiana giunta in pronto soccorso in evidente stato di malessere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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