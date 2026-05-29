A Piacenza, un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver partecipato a un festino con l’uso di chemsex, coinvolgendo sostanze come MDPV, nota come “droga dell’amore”. Durante le indagini sono state denunciate altre due persone per spaccio di droga e sequestro di persona di una giovane donna. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha effettuato controlli nell’ambito dell’indagine.

Un arresto e due deferimenti a Piacenza, dove un cinquantenne italiano è stato fermato per detenzione e spaccio di MDPV, nota come “droga dell’amore”, utilizzata per pratiche di chemsex. I tre uomini sono stati anche accusati di sequestro di persona ai danni di una giovane donna, che sarebbe stata costretta a rimanere chiusa in un’abitazione dopo aver assunto la sostanza. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto coinvolti personale della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P. e del Posto Fisso di Polizia. L’intervento è scattato dopo la segnalazione degli operatori sanitari del locale nosocomio, che hanno assistito una venticinquenne italiana giunta in pronto soccorso in evidente stato di malessere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piacenza, festino a base di chemsex finisce in dramma: arrestato un 50enne per la "droga dell'amore"

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