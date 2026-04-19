Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo che aveva portato droga a scuola e ne aveva ceduto a una compagna. La ragazza si è sentita male, portando i carabinieri ad intervenire per gli accertamenti. Durante le verifiche, è emerso che l'adolescente era in possesso di sostanze stupefacenti. La studentessa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Aveva con sé della droga che ha ceduto ad una compagna di scuola ma questa si è poi sentita male portando i carabinieri a fare accertamenti e trarlo di conseguenza in arresto. È quanto accaduto a Brembate, in provincia di Bergamo, e che ha portato all’arresto un 18enne di Cornate d’Adda da parte.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Temi più discussi: Porta la droga a scuola e una ragazza finisce in ospedale, arrestato 18enne; Avvocato porta droga ai suoi clienti detenuti e finisce a sua volta in cella: Mi hanno minacciato; Droga a domicilio a Pomezia: nell'agenda i segreti dei clienti del pusher arrestato; Porta sbarrata per non far entrare i carabinieri.

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