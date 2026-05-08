La Federazione delle associazioni piacentine a Londra in festa | tutto sold out

La Federazione delle associazioni piacentine a Londra ha comunicato che l'evento previsto dal 5 al 7 giugno 2026 è tutto esaurito, con i biglietti già venduti. L’appuntamento si inserisce nel progetto “Voci piacentine a Londra: percorsi e legami”, sostenuto dalla Consulta degli enti. La manifestazione si rivolge alla comunità piacentina residente nella capitale britannica e rappresenta un momento di incontro e condivisione.

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La Federazione delle Associazioni Piacentine a Londra annuncia il tradizionale appuntamento dedicato alla comunità piacentina, in programma a Londra dal 5 al 7 giugno 2026, nell’ambito del progetto Voci piacentine a Londra: percorsi e legami, con il contributo della Consulta degli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Ricerca professionisti: per le imprese piacentine oltre la metà delle posizioni potrebbe restare vacanteAnche nel mese in corso si rirpopone il tema del difficile reperimento, sopratutto nell'ambito dirigenziale per tecnici della salute, tecnici... Per le biblioteche delle scuole piacentine 70mila euro: ecco tutti i progettiDiciotto progetti per promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tramite festival, incontri, laboratori ed eventi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vacanza prenotata, donazione anche!; FAVO. Verso la XXI Giornata del malato oncologico: diritti, assistenza e voce dei pazienti; La Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati e la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani; Il depuratore del Garda con le rotelle non ferma l’impegno dei comitati per il fiume Chiese. La Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati e la Giornata Mondiale dell’Igiene delle ManiEd è stata proprio la FAIS a realizzare un’indagine sul tema, coinvolgendo 620 persone impegnate nella gestione quotidiana di presidi sanitari monouso. «I ... superando.it Obesità, nasce FIAO, la federazione delle associazioni di pazienti: «Riconoscerla pienamente come malattia»Sette le associazioni federate, per supportare e rappresentare i pazienti nel confronto con le Istituzionicon un’unica voce, anche allo scopo di arrivare a una legge sul riconoscimento dell’obesità ... disabili.com Una super federazione dei listini a trazione europea con circa 10 mila miliardi di euro di capitalizzazione di mercato includendo tutte le 2.300 azioni scambiate sulle nove borse abbracciate nel perimetro, in grado di macinare ogni anno un giro d’affari da nove - facebook.com facebook