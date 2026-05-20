L’Arsenal torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni | esplode la festa a Londra

L’Arsenal ha vinto il campionato di Premier League, conquistando il titolo per la prima volta dal 2004. La vittoria è stata festeggiata fino a notte nel nord di Londra, dove i tifosi si sono riuniti per celebrare il ritorno della squadra alla prima posizione nel torneo. La squadra ha concluso la stagione con il miglior punteggio, interrompendo un’attesa di ventidue anni senza scudetto. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori del club.

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