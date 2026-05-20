L’Arsenal torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni | esplode la festa a Londra

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arsenal ha vinto il campionato di Premier League, conquistando il titolo per la prima volta dal 2004. La vittoria è stata festeggiata fino a notte nel nord di Londra, dove i tifosi si sono riuniti per celebrare il ritorno della squadra alla prima posizione nel torneo. La squadra ha concluso la stagione con il miglior punteggio, interrompendo un’attesa di ventidue anni senza scudetto. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori del club.

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Festa fino a notte fonda nel nord di Londra per il ritorno dell’Arsenal sul tetto d’Inghilterra. I Gunners hanno conquistato la Premier League per la prima volta dal 2004, interrompendo un’attesa lunga ventidue anni. Decisivo il pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth, risultato che ha consegnato matematicamente il titolo alla squadra londinese con una giornata d’anticipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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