Da settembre, il mercato del martedì dell’Arcella tornerà a svolgersi in piazzale Azzurri d’Italia. La riapertura è prevista per tra sei mesi, segnando un cambiamento rispetto alla collocazione attuale. La decisione di spostare nuovamente il mercato è stata comunicata dalle autorità locali, senza indicare ulteriori dettagli sul percorso di riattivazione.

L’attesa è (quasi) finita. Tra sei mesi, il mercato del martedì dell’Arcella tornerà di nuovo in piazzale Azzurri d’Italia.«La conferma arriva dopo uno scambio di comunicazioni col vicesindaco e assessore al Commercio, Antonio Bressa, ed è stata ufficializzata da una lettera arrivata questa mattina», ha riferito Ilario Sattin, presidente degli ambulanti di Fiva Confcommercio Padova. I lavori sulla palazzina “Ex Coni” sono in fase di conclusione: si può così iniziare a pensare al ricollocamento del mercato del quartiere nella sua posizione originaria, seppur con un nuovo assetto. I prossimi passaggi, in programma presumibilmente tra giugno e luglio, saranno l’approvazione della planimetria e l’assegnazione dei posteggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Da settembre il mercato dell'Arcella torna in piazzale Azzurri d'Italia

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