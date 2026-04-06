Netflix annuncia la produzione di Fall in! Love, una nuova serie romantica ambientata in ambito lavorativo. La serie sarà disponibile sulla piattaforma e vede nel cast gli attori Park Hyung Sik e Park Gyu Young. La produzione è stata ufficializzata il 6 aprile e si inserisce nel genere delle commedie romantiche con ambientazione in ufficio.

Netflix ha ufficializzato oggi, 6 aprile, la produzione di Fall in! Love, una nuova serie di genere romantic comedy ambientata in ufficio che vedrà protagonisti Park Hyung Sik e Park Gyu Young. Il progetto mette al centro un intreccio tra dinamiche professionali e passati militari, dove l’incontro tra un attuale dirigente e una nuova assunta scatenerà scintille e complicazioni lavorative. Un ribaltamento di potere tra CEO e recluta. Na Jung Seok, interpretato da Park Hyung Sik, guida oggi un marchio dedicato al campeggio all’aperto come titolare partito da zero. Il suo personaggio nasconde però un passato fatto di insicurezze, quando era un soldato timido che faticava a integrarsi nella vita dell’esercito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da soldato a capo: arriva Fall in! Love, il nuovo K-drama di Netflix

Red Flags, amori tossici e successo social: perché "Love Me, Love Me" è il nuovo cult romance da non perdereRoma, 12 febbraio 2026 – «Ho iniziato a condividere le mie storie in digitale per gioco, senza pressioni o alcun tipo di aspettativa.

Su Netflix è pronto a tornare il teen drama acclamato da tutti: la data della 3a stagioneCon l’inizio del mese, Netflix si prepara a sorprendere i suoi abbonati con una selezione di titoli imperdibili tra cui attesissimi ritorni.