Pescatore recupera resti umani con rete a strascico | potrebbero essere dei fratelli Deiana scomparsi a Olbia

Un pescatore ha trovato resti umani durante una battuta di pesca con rete a strascico. I resti potrebbero appartenere a uno dei due fratelli scomparsi a Olbia il 19 aprile 2025, rispettivamente di 24 e 20 anni. Le forze dell’ordine stanno verificando l’identità e le circostanze del ritrovamento. La procura ha avviato un’indagine per accertare l’origine dei resti.

Un pescatore ha recuperato durante una battuta di pesca con rete a strascico dei resti umani. Potrebbe trattarsi di uno dei fratelli Deiana: Lorenzo e Giuseppe, di 24 e 20 anni, erano scomparsi il 19 aprile 2025 a Olbia. I due ragazzi erano usciti per una battuta di pesca e non erano più tornati a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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