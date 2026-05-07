Sonia Bottacchiari e i figli scomparsi a Piacenza il papà | Potrebbero essere saliti sull'auto di qualcuno

Da tre settimane sono in corso le ricerche a Piacenza per Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli adolescenti, scomparsi senza lasciare tracce. Il padre delle due vittime ha dichiarato che potrebbero essere saliti a bordo di un veicolo di qualcun altro, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica della scomparsa. Le autorità continuano a cercare informazioni utili per ricostruire quanto accaduto.

Sono ancora in corso le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli adolescenti scomparsi ormai da 3 settimane a Piacenza. La famiglia ha lasciato l'auto, trovata intatta, nel parcheggio di Tracento, in provincia di Udine. Con loro c'erano anche 4 cani di taglia media.🔗 Leggi su Fanpage.it

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