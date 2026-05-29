La trattativa per la cessione di una società sportiva si è interrotta dopo una lunga riunione a Perugia. La discussione si è concentrata sulla differente interpretazione dei dati finanziari, in particolare sui costi e sui ricavi del club. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sui numeri, e la negoziazione si è conclusa senza un’intesa definitiva. La discussione si è conclusa con una fumata grigia.

La trattativa si è fermata sul traguardo per una diversa interpretazione dei numeri del club, dei costi e dei ricavi. La lunga riunione che si è tenuta ieri pomeriggio tra i professionisti del Perugia calcio, commercialisti e avvocati, e una delegazione della cordata che ha presentato l’offerta, si è conclusa con una fumata grigia. Quanto il grigio sia scuro si capirà solo nei prossimi giorni. C’erano tutti i presupposti per arrivare alla stretta finale, voluta e cercata dalla proprietà del Perugia, invece la corsa è almeno rallentata. Formalmente la trattativa con il gruppo (che sarebbe composto anche da imprenditori umbri) resta ancora aperta, ma dalla parte del Grifo i passi in avanti dovranno essere fatti dagli imprenditori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, riunione fiume per la cessione. Fumata grigia: è scontro sui numeri

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