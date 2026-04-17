Crisi Realco i sindacati | Fumata grigia Richiesta proroga per il piano concordatario

I sindacati hanno commentato la situazione di Realco, definendo la decisione come una “fumata grigia”. Alla scadenza del 13 aprile, prevista per la presentazione del piano concordatario, l’azienda ha depositato un’istanza di proroga, invece di comunicare una soluzione definitiva. La richiesta sarà ora esaminata dagli organi competenti, mentre il termine originario per la definizione del piano rimane in sospeso.

«Al posto di una soluzione, una proroga. Alla scadenza del termine per la presentazione del piano concordatario, il 13 aprile, che avrebbe dovuto chiarire le prospettive di continuità aziendale e occupazionali, Realco ha depositato un’istanza di proroga dei termini, che sarà ora valutata dal.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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