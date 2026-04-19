Il porticciolo resta ancora sospeso Fumata grigia dopo l’udienza e la stagione sta prendendo quota

Il porticciolo turistico di Bocca di Magra continua a essere al centro di incertezza, dopo l’udienza che non ha portato a una decisione definitiva. La stagione si sta intensificando e il porticciolo, che avrebbe dovuto aprire normalmente, rimane ancora chiuso o non ancora operativo. La situazione lascia in sospeso gli operatori e i visitatori, mentre si attende una risoluzione nelle prossime settimane.

La stagione è già entrata nel vivo ma il porticciolo turistico di Bocca di Magra resta ancora in sospeso. Si è tenuta in Tribunale a Spezia l’udienza relativa alla causa aperta tra il Comune di Ameglia e il gestore del porticciolo di Bocca di Magra. L’udienza era stata fissata per discutere sia al merito in senso stretto della causa che al ricorso d’urgenza depositato nelle scorse settimane dal Comune per ottenere la restituzione urgente del porticciolo. Dopo aver discusso la questione di merito del contenzioso in corso tra le parti, rappresentato dagli avvocati Pardini e Calevro, relativa alla richiesta di risarcimento danni del gestore e la domanda di risoluzione per inadempimento del Comune il giudice Barbuto ha rinviato ad altra udienza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il porticciolo resta ancora sospeso. Fumata grigia dopo l’udienza e la stagione sta prendendo quota Notizie correlate Carnevale di Verona, ancora fumata grigia sul Venardi Gnocolar. E si attende la decisione del TARSi è svolto martedì a Palazzo Barbieri un confronto interlocutorio tra l'Amministrazione comunale di Verona, i rappresentanti del Comitato del... Leggi anche: Crisi Realco, i sindacati: «Fumata grigia. Richiesta proroga per il piano concordatario»