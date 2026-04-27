Star Wars Galactic Racer | Un leak anticipa la data di uscita

Una fuga di notizie ha anticipato la possibile data di lancio di Star Wars Galactic Racer, un videogioco dedicato alle corse nello stile dell’universo di Star Wars. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, che attendono con impazienza ulteriori dettagli sulla nuova produzione. Al momento, non sono state confermate ufficialmente né la data di uscita né altri aspetti del progetto.

Il ritorno delle corse nell’universo di Star Wars non è più solo un’idea suggestiva, ma un progetto concreto che sta attirando sempre più attenzione. Star Wars Galactic Racer, sviluppato da Fuse Games, si prepara a riportare in scena uno dei generi più iconici della saga, rimasto in secondo piano per oltre vent’anni. Dopo la presentazione ai The Game Awards 2025, il titolo ha iniziato a far parlare di sé grazie a un concept capace di unire nostalgia e innovazione. Ora, un leak emerso online potrebbe aver svelato un dettaglio fondamentale: la data di uscita. Galactic-Racer – Gamerbrain.net Un ritorno atteso da oltre vent’anni tra velocità e nostalgia.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Star Wars Galactic Racer: Un leak anticipa la data di uscita Notizie correlate Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato... Starfield, un leak potrebbe aver svelato la data di uscita su PS5Dopo una lunga attesa da parte dei giocatori PlayStation, Starfield torna al centro dell’attenzione grazie a un leak che potrebbe aver svelato la sua... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: STAR WARS: Galactic Racer dovrebbe uscire il 6 ottobre; Star Wars: Galactic Racer rinuncia a Denuvo prima del lancio; Star Wars Galactic Racers: trapela la data di uscita su Steam; Star Wars: Galactic Racer: Data di uscita trapelata su Steam. Star Wars Galactic Racer: Un leak anticipa la data di uscitaIl ritorno delle corse nell’universo di Star Wars non è più solo un’idea suggestiva, ma un progetto concreto che sta attirando sempre più attenzione. Star ... gamerbrain.net Star Wars: Galactic Racer rinuncia a Denuvo prima del lancioDenuvo sta subendo dei colpi durissimi, tanto che l'imminente Star Wars: Galactic Racer ha rinunciato a usarlo prima ancora di essere lanciato. multiplayer.it Star Wars: Galactic Racer, la velocità clandestina che riscrive le regole della galassia A volte basta chiudere gli occhi e sentire quel suono preciso, metallico e quasi animalesco dei motori a repulsione che tagliano l’aria, e ti ritrovi catapultata in una galassia d - facebook.com facebook