Persona 4 Revival un leak potrebbe aver rivelato il periodo di uscita e sarebbe più vicino del previsto

Un’indiscrezione non confermata suggerisce che Persona 4 Revival, il remake del celebre JRPG, potrebbe essere rilasciato prima di quanto si pensasse. La notizia è emersa da un leak che, sebbene non sia stato ufficialmente confermato da sviluppatori o publisher, ha attirato l’attenzione degli appassionati. Al momento, nessun comunicato ufficiale ha ancora annunciato una data di uscita concreta.

Il futuro di una delle saghe JRPG più amate torna al centro dell’attenzione. Persona 4 Revival, remake molto atteso, potrebbe arrivare prima del previsto, ma non grazie a un annuncio ufficiale. A far emergere nuovi indizi è infatti un leak curioso, legato non al gioco in sé ma ai prodotti da collezione. Una pista indiretta, ma considerata credibile da alcune fonti ed il risultato è una possibile finestra di lancio che inizia a prendere forma. Anche se, come sempre in questi casi, la prudenza è fondamentale. Le nuove indiscrezioni su Persona 4 Revival nascono da una fonte insolita: una presunta linea di statuette Funko Pop dedicate al gioco. Secondo il leaker noto come The Scarlet Joker, considerato affidabile nel campo dei prodotti collezionabili, queste figure sarebbero previste per l’inizio del 2027.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Persona 4 Revival, un leak potrebbe aver rivelato il periodo di uscita (e sarebbe più vicino del previsto) Assassin’s Creed Hexe: un leak potrebbe aver svelato nuovi dettagli e un periodo di uscitaUn nuovo leak potrebbe aver acceso i riflettori su uno dei capitoli più misteriosi e attesi della saga Ubisoft. Xbox Next-Gen, AMD potrebbe aver rivelato il periodo di uscita della nuova console MicrosoftDurante un recente incontro con gli azionisti, AMD potrebbe aver involontariamente fornito l’indizio più concreto finora sul periodo di uscita della...