Il sindaco di Persico Dosimo ha nominato tre giovani assessori sotto i 35 anni, puntando su nuove energie. I professionisti sono stati scelti per portare innovazione nell'amministrazione comunale. Bignardi, alla guida del Comune, ha dichiarato di voler favorire un cambiamento attraverso l'apporto dei giovani. La loro nomina mira a coinvolgere nuove competenze e idee nel governo locale. La gestione del gruppo sarà influenzata dall'esperienza del sindaco, che ha promesso supporto e supervisione.

? Domande chiave Chi sono i tre professionisti scelti per guidare il cambiamento?. Come influirà l'esperienza di Bignardi sulla gestione dei giovani assessori?. Quali deleghe specifiche riceveranno i nuovi membri della giunta?. Cosa sta succedendo nelle giunte dei comuni limitrofi di Volongo e Soncino?.? In Breve Enrica Guarneri conferma il ruolo di vicesindaco per i prossimi 5 anni.. Simone Pandolfi, Sveva Malanca e Nicole Bassi sono gli assessori under 35.. A Volongo Giovanni Piccinini nomina Adriano Bottarelli e Elisa Rocca in giunta.. Soncino attende la chiusura delle trattative per definire la nuova giunta comunale.. A Persico Dosimo il nuovo assetto amministrativo è finalmente delineato, con la giunta guidata da Giuseppe Bignardi che punta sulla freschezza di tre nuovi assessori sotto i 35 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Persico Dosimo: Bignardi punta su tre giovani assessori under 35

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