Profanata la tomba di una donna nel cimitero di Persico Dosimo bruciati i resti | indagini in corso

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cimitero di Persico Dosimo, frazione di Perschillo, si sono verificati atti di vandalismo che hanno interessato una tomba. I responsabili sono entrati nel sito e hanno danneggiato la sepoltura di una donna di 94 anni, bruciando i resti ossei. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori dell’episodio e chiarire quanto accaduto.

Vandali sono entrati nel cimitero di Perschillo, frazione del comune di Persico Dosimo (Cremona). Hanno profanato una tomba e bruciato i resti ossei di una donna di 94 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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