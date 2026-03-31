Profanata la tomba di una donna nel cimitero di Persico Dosimo bruciati i resti | indagini in corso

Nel cimitero di Persico Dosimo, frazione di Perschillo, si sono verificati atti di vandalismo che hanno interessato una tomba. I responsabili sono entrati nel sito e hanno danneggiato la sepoltura di una donna di 94 anni, bruciando i resti ossei. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori dell’episodio e chiarire quanto accaduto.

Vandali sono entrati nel cimitero di Perschillo, frazione del comune di Persico Dosimo (Cremona). Hanno profanato una tomba e bruciato i resti ossei di una donna di 94 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angoloPersico Dosimo (Cremona) – Hanno profanato la tomba di una 94enne morta nel 1998. Profanano la tomba di una donna e bruciano i resti: orrore nella notte al cimiteroUn risveglio spaventoso quello della comunità di Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese, dove nella notte tra sabato e domenica il... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Tomba devastata e resti incendiati: shock al cimitero di Persico; Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angolo; Profanata la tomba di una donna nel cimitero di Persico Dosimo, bruciati i resti: indagini in corso; Riti satanici al cimitero di Persichello, profanata una tomba e dato fuoco alle ossa. Indagano i carabinieri. Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angoloGiallo nel piccolo centro di Persico Dosimo, nel Cremonese: l’ipotesi di un rito satanico. Paese sotto choc, ora una celebrazione riparativa dopo lo scempio ... msn.com Un risveglio spaventoso quello della comunità di Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese, dove nella notte tra sabato e domenica il cimitero locale è stato teatro di un episodio inquietante. Ignoti hanno profanato la tomba di una donna di 94 an - facebook.com facebook Incursione al cimitero, vandalizzata tomba e bruciate ossa. E' accaduto a Persico Dosimo, nel Cremonese #ANSA x.com