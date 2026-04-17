La Amstel Gold Race femminile si prepara a offrire ancora una volta uno spettacolo di grande livello, con le atlete olandesi pronte a scendere in campo con determinazione. Tra le protagoniste italiane ci sono Gasparrini, Persico e Trinca Colonel, pronte a confrontarsi sulla classica del nord. La corsa si svolge tra salite e discese, mantenendo intatto il suo fascino e la capacità di catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Lo scenario cambia, il fascino resta però inalterato e propone sempre gare in grado di tenere gli appassionati con il fiato sospeso. La stagione delle Classiche del Nord continua, anche in campo femminile, con il passaggio dalle pietre del pavé ai muri delle Ardenne. Si corre domenica 19 Aprile l’Amstel Gold Race Ladies Edition. La corsa in linea, giunta all’edizione numero dodici, prende il via da Maastricht alle 10:10 per concludersi, intorno alle 14:00, a Berg en Terblijt dopo aver percorso 158,2 chilometri. Lo scorso anno l’olandese Mischa Bredewold ha preceduto le connazionali Ellen van Dijk e Puck Pieterse. Le atlete si cimentano su un tracciato impegnativo che presenta tutte le caratteristiche per creare l’auspicata selezione e regalare il tanto atteso spettacolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race femminile, olandesi all’assalto: l’Italia punta su Gasparrini, Persico e Trinca Colonel

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