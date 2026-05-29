Perquisito in casa polizia trova oltre 100 grammi di marijuana | denunciato

Durante due operazioni, la polizia ha sequestrato oltre 100 grammi di marijuana e hashish in una casa. In seguito a una perquisizione, è stato denunciato un uomo trovato in possesso delle sostanze stupefacenti.

Sequestrati marijuana e hashish nel corso di due operazioni della Squadra Investigativa del Commissariato di Pompei. Un uomo denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Una delle due operazioni è stata condotta nel salernitano, a Scafati.I sequestriIl lavoro è stato condotto giorni fa dagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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