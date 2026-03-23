Arrestato dai carabinieri un giovane a Soave | sequestrati oltre 300 grammi di marijuana

Proseguono nel Veronese i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Verona, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli legati alla violenza e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto si inserisce un’operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di San Bonifacio tra la tarda serata del 21 e la notte del 22 marzo. L’intervento si è svolto a Soave, dove i carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo mirato al contrasto del traffico di droga, fanno sapere di aver fermato un veicolo durante un posto di controllo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Due pacchi sospetti in un magazzino logistico: sequestrati dai carabinieri quasi 42 grammi di marijuanaLa segnalazione è partita dal personale della struttura in via Emilia Pavese, la sostanza era già suddivisa in più dosi: indagini in corso Intervento...

Pusher 43enne arrestato dai carabinieri, sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contantiTempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga dei carabinieri a Ottaviano, nel Napoletano, che con i militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno...

Tutto quello che riguarda Arrestato dai carabinieri un giovane a...

Temi più discussi: Perseguita l'ex compagna, un 69enne arrestato dai Carabinieri a Siniscola; Ambrogio. Sorpresi a rubare della legna in un’abitazione: arrestati dai Carabinieri un 55enne e un 69enne.; Tenta il colpo in gioielleria nel cuore della notte, ma un vicino sente tutto: ladro tradito dal rumore; Il giornalista-manager tra televisione e grandi aziende: chi è l'uomo arrestato per pedofilia. In manette anche la compagna insegnante.

Arrestato dai carabinieri un giovane a Soave: sequestrati oltre 300 grammi di marijuanaProseguono nel Veronese i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Verona, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati, in particolare ... veronasera.it

Evade dai domiciliari, i carabinieri lo rintracciano: arrestato a PiombinoSottoposto agli arresti domiciliari per vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato a casa dai carabinieri durante un controllo. È successo a ... gonews.it

FURTO DI MOTOCICLI IN COSTIERA AMALFITANA, ARRESTATO UOMO DI NOCERA INFERIORE Un uomo di Nocera Inferiore è stato arrestato dai carabinieri poiché considerato il responsabile di una serie di episodi criminali commessi in Costiera Amalfi facebook

Era sotto l’effetto di alcol il 34enne che, nel centro di #Napoli, ha investito e ucciso due donne di origini ucraine. È stato arrestato per omicidio stradale. #Tg1 Gian Vito Cafaro x.com