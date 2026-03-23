Arrestato dai carabinieri un giovane a Soave | sequestrati oltre 300 grammi di marijuana

Da veronasera.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono nel Veronese i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Verona, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli legati alla violenza e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto si inserisce un’operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di San Bonifacio tra la tarda serata del 21 e la notte del 22 marzo. L’intervento si è svolto a Soave, dove i carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo mirato al contrasto del traffico di droga, fanno sapere di aver fermato un veicolo durante un posto di controllo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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