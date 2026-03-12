In giro con un coltello e 10 grammi di marijuana 38enne denunciato

Un uomo di 38 anni di Adrano è stato denunciato dalla polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana nascosti negli slip e di un coltello in auto. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto la droga e l’arma, portando così alla denuncia dell’uomo. Nessun altro dettaglio è stato reso noto in merito alle circostanze del controllo.

Sin dalle prime fasi del controllo, il 38enne ha manifestato un certo nervosismo, generando nei poliziotti il sospetto che nascondesse qualcosa Un 38enne di Adrano è stato denunciato dalla polizia di Stato perché trovato con della droga negli slip e un coltello in auto. I poliziotti hanno notato l'uomo, nel primo pomeriggio, nei pressi di piazza Napoli. Alla vista della pattuglia, l'automobilista ha accelerato, ma i poliziotti gli hanno intimato l'alt per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sin dalle prime fasi del controllo il 38enne ha manifestato un certo nervosismo, generando nei poliziotti il sospetto che nascondesse qualcosa.

