Periferie | sopralluogo di Villani ad Arezzo

Oggi ad Arezzo il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio, Marco Villani, ha effettuato un sopralluogo nelle zone periferiche. L’ispezione si è concentrata su alcuni quartieri della città. Non sono stati rilasciati dettagli su eventuali interventi o decisioni specifiche. La visita si inserisce in un monitoraggio più ampio delle aree periferiche della regione.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Si e' svolto nella giornata di oggi un sopralluogo istituzionale ad Arezzo da parte del vice segretario generale della Presidenza del Consiglio, Marco Villan i. La visita - si legge in una nota - si inserisce nel piu' ampio quadro della particolare attenzione che la Presidenza del Consiglio riserva al tema delle periferie urban e e ai relativi progetti di riqualificazione. Si tratta di un impegno programmatico che mira concretamente a favorire la socialita' e la vita delle famiglie attraverso il recupero di scuole, strutture sanitarie e parchi, assicurando cosi' maggiore sicurezza e servizi essenziali sul territorio. Al centro dell'incontro ci sono stati gli interventi di rigenerazione urban a finanziati dal ministero attraverso l'apposito bando per le periferie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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