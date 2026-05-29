Renato Zero ha donato 40.000 euro all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La somma è stata consegnata durante una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi o sull’utilizzo specifico del contributo. La donazione rientra nelle attività di sostegno del cantante, noto per il suo impegno solidale. La cifra è stata devoluta in modo diretto e ufficiale, senza comunicazioni su eventuali progetti collegati.

foto di Roberto Rocco L’AQUILA – Renato Zero, che anche in occasione della serata inaugurale della 731esima Perdonanza Celestiniana ha scelto di non percepire alcun compenso personale per l’esibizione dei suoi brani più celebri, ha donato 40mila euro alla Fondazione Ospedale Meyer di Firenze per l’acquisto di un’apparecchiatura per insufflazione in chirurgia laparoscopica e robotica. Il bonifico è stato già effettuato dal Comitato Perdonanza. La notizia è stata annunciata in conferenza stampa dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dal vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza Raffaele Daniele, dal direttore artistico Leonardo De Amicis e da Renato Zero, intervenuto in collegamento telefonico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Perdonanza, Renato Zero dona 40mila euro al Meyer di Firenze

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