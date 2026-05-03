Al Meyer di Firenze arriva la pet therapy col gatto Pitagora

Da agi.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gatto rosso, noto per il suo carattere affettuoso e le numerose fusa, ha fatto il suo ingresso all'ospedale pediatrico di Firenze nell'ambito di un progetto di pet therapy. Si chiama Pitagora e rappresenta il primo felino a partecipare a questa iniziativa presso la struttura. La presenza del gatto ha attirato l'attenzione di operatori e pazienti, segnando un momento importante per l'introduzione di animali in ambito sanitario.

AGI - È un gatto rosso, affettuosissimo, coccolone ed è un generoso dispensatore di fusa. Il gatto Pitagora ha compiuto un'impresa destinata a passare alla storia dell'ospedale pediatrico fiorentino: è il primo felino a varcare la soglia del Meyer nell'ambito di un progetto di pet therapy. Il micio, che fa parte della scuderia a quattro zampe dell'associazione Antropozoa, ha trascorso un paio d'ore in uno dei reparti più delicati: quello destinato ai pazienti e alle pazienti della Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie al supporto della Fondazione Meyer e a una intuizione pionieristica, il...🔗 Leggi su Agi.it

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