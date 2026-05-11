Firenze un bimbo di 5 anni è morto al Meyer | la Procura apre un’inchiesta
A Firenze, un bambino di cinque anni è deceduto all'ospedale Meyer dopo aver accusato forti dolori addominali. La Procura ha aperto un’indagine e ha disposto un’autopsia per determinare le cause della morte. La vicenda è al momento sotto esame delle autorità, che stanno raccogliendo le informazioni necessarie per chiarire quanto successo. L'ospedale ha confermato la morte del piccolo senza ulteriori dettagli.
Un bambino di cinque anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato per accertamenti legati a forti dolori addominali. LaProcuradel capoluogo toscano ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso, che al momento restano senza una spiegazione effettiva. Infatti, un fascicolo è stato avviato come atto dovuto per consentire tutti gli approfondimenti necessari e verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era stato accompagnato dai genitori nella mattinata di venerdì presso l’ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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