Firenze un bimbo di 5 anni è morto al Meyer | la Procura apre un’inchiesta

A Firenze, un bambino di cinque anni è deceduto all'ospedale Meyer dopo aver accusato forti dolori addominali. La Procura ha aperto un’indagine e ha disposto un’autopsia per determinare le cause della morte. La vicenda è al momento sotto esame delle autorità, che stanno raccogliendo le informazioni necessarie per chiarire quanto successo. L'ospedale ha confermato la morte del piccolo senza ulteriori dettagli.

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Un bambino di cinque anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato per accertamenti legati a forti dolori addominali. LaProcuradel capoluogo toscano ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso, che al momento restano senza una spiegazione effettiva. Infatti, un fascicolo è stato avviato come atto dovuto per consentire tutti gli approfondimenti necessari e verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era stato accompagnato dai genitori nella mattinata di venerdì presso l’ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Firenze, un bimbo di 5 anni è morto al Meyer: la Procura apre un’inchiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbo di 10 anni morto mentre giocava: fatale una caduta in piazza. Inchiesta della ProcuraÈ ancora attonita e sotto shock la comunità di Castelluccio dei Sauri, comune in provincia di Foggia, dopo la morte del piccolo Alessio. Ricoverato per accertamenti, bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: “Decesso inaspettato”Il piccolo è morto nella notte tra venerdì e sabato al pediatrico Meyer di Firenze. Argomenti più discussi: Firenze, bimbo di 5 anni muore all'ospedale pediatrico Meyer: era ricoverato per forti mal di pancia; Cosa fare con i bambini a maggio a Firenze e dintorni; Firenze, bimbo di 5 anni muore al Meyer dopo un mal di pancia: aperta un’indagine; Calcio giovanile, nasce il fondo per aiutare le famiglie: Così nessun bambino resta fuori. Milan per una settimana con un bambino di 2 anni? Aiuto per l'itinerario!! reddit