Una folla di persone ha partecipato ai funerali dell’imprenditore di 65 anni morto in un incidente nella sua azienda agricola. L’uomo è stato travolto da un trattore mentre lavorava nell’oliveto. L’evento si è svolto a Larciano, in provincia di Pistoia. La cerimonia funebre ha visto la presenza di numerosi amici e conoscenti, che hanno reso omaggio alla sua memoria.

Larciano (Pistoia), 29 maggio 2026 – Una folla di persone ha partecipato al funerale dell’imprenditore larcianese Massimo Desideri, morto a 65 anni in seguito a un tragico incident avvenuto nella sua azienda agricola, mentre era impegnato nell’oliveto con il trattore. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari per esprimere cordoglio e vicinanza in un momento così doloroso. Desideri era un imprenditore molto conosciuto e apprezzato. Era titolare della Utilplastic di Larciano, azienda specializzata nella produzione di articoli per la pulizia della casa, e dell’azienda agricola La Cavallina, situata in località Santa Lucia, sulle colline del Montalbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Perdiamo un uomo immenso”: i funerali dell’imprenditore morto travolto dal trattore, l’ultimo saluto

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